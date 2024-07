Emergenza Femminicidi in Italia | 49 Vittime nel Primo Semestre del 2024

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma - In, l'della violenza sulle donne continua a mostrare cifre preoccupanti. Secondo il report della Polizia di Stato intitolato "Analisi criminologica della violenza di genere", neldelsono stati registrati 141 omicidi, di cui 49 donne, corrispondenti a una media di duea settimana. La stragrande maggioranza di questi crimini, pari a 44 casi, è avvenuta in ambito familiare, con 24 donne uccise dal proprio compagno. I dati rivelano anche un aumento significativo dei casi di maltrattamenti e atti persecutori: sono stati segnalati 9.911 casi di atti persecutori (+18%), 15.924 casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi (+23%), e 3.031 casi di violenze sessuali (+5%). Nonostante un lieve calo complessivo dellefemminili rispetto all'anno precedente, resta evidente il persistente rischio per le donne in situazioni di violenza domestica.