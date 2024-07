Agricoltura una sfida senza precedenti | tra tutela dell’ambiente e strategie per la sicurezza alimentare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’, pilastro fondamentale per la sopravvivenza umana, sta affrontando una: bilanciare la necessità di incrementare la produzionecon l’urgenza dire l’ambiente. L’sostenibile emerge come una soluzione cruciale per preservare il suolo e garantire laper le generazioni future. Uno dei principali obiettivi dell’sostenibile è la conservazione del suolo, risorsa preziosa e non rinnovabile. Il suolo fertile, infatti, è essenziale per la coltivazione delle piante e per la salute degli ecosistemi. Tuttavia, pratiche agricole intensive e non sostenibili hanno portato a un degrado del suolo, caratterizzato da erosione, perdita di nutrienti e riduzione della biodiversità unite agli effetti dei cambiamenti climatici.