Euro 2024 lo scandalo sessuale e familiare di Kyle Walker | scoppiano problemi all’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Il caso diha ulteriormente intensificato l’attenzione sul ritiro della nazionale inglese, in vista della finale dicontro la Spagna. Per l’Inghilterra, questa è un’opportunità unica di conquistare un trofeo internazionale, un obiettivo che manca dal 1966, anno in cui vinsero la loro unica Coppa del Mondo. L’attesa e l’entusiasmo per la possibilità di riportare il titolo a casa sono palpabili, come si evince dal ritornello “It’s coming home” ripetuto dai tempi degli scorsipei. Leggi anche: Eleonora Giorgi, alle nozze del figlio nonostante il tumore: tutti commossi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@2) Distanze di sicurezza e figli “clandestini” Con la finale così vicina, il commissario tecnico Gareth Southgate ha chiesto ai suoi giocatori di concentrarsi esclusivamente sul match, mettendo da parte le distrazioni familiari.