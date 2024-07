Un terribile incidente Alessandro e Vincenzo morti a 16 anni per lo schianto atroce | l’ipotesi choc degli inquirenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)a 16sullo scooter, dramma nel beneventano. Una notte tragica a Montesarchio che ha registrato la tragica perdita di due giovani vite.Gallo eMazzariello, entrambi sedicenni, sonoin unstradale avvenuto lungo la strada parallela al centro commerciale Liz Gallery.Gallo, 16, era a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 125 guidato daMazzariello, un coetaneo. >> Maltempo Italia, nubifragio di forte intensità: de strade bloccate Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter si sarebbe scontrato con un Honda 125 guidato da un altro giovane. Nel sinistro stradale,è morto sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.