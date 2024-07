LIVE Paolini-Vekic 2-6 3-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra annulla altre due palle break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Completamente fuori misura il rovescio lungolinea della croata. 40-40 Accorcia Jasmine offrendo spazio al dritto inside out dell’avversaria. Parità. 40-30 Scappa via il rovescio dal centro di. 30-30 Bravissima la toscana nel far muovere l’avversaria sulla linea di fondo. 15-30 Che errore di Jasmine, che stecca completamente un comodo smash. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio in back del. 3-3 Game. Servizio al centro vincente ed altro game che scorre via rapido. 40-0 Quinto ACE della balcanica. 30-0 Continua il pressing da fondo della tennista di Osijek, che martella e chiude con il dritto in avanzamento. 15-0 Prima esterna vincente della croata.