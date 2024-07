Lazio Immobile al passo d’addio | Giocherà con il Besiktas

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ciro(nella foto) sbarcherà in Turchia, a Istanbul, questa sera alle 22 circa, per firmare un contratto biennale con il. I media turchi danno ormai per fatto l’addio dell’attaccante napoletano allacon il conseguente passaggio al club turco. Per sbloccare la trattativa, il vicepresidente del club turco Huseyin Yücel è volato in Italia, a Roma, intenzionato a fare il viaggio inverso in compagnia dell’attaccante. Arrivato allanel 2016, con la maglia biancocelsteha disputato nel campionato italiano, con la maglia del club romano,ha disputato 270 partite segnando 169 reti. (Gas/ Dire) .