Gloria Pignoloni morta a 28 anni dopo un incidente sulla Salaria saranno donati gli organi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ascoli, 11 luglio 2024 –non ce l'ha fatta. Vittima di unstradale avvenuto lo scorso 4 luglio lungo laa Ponte d'Arli ha lottato per giorni in bilico fra la vita e la morte in un letto dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove stasera è stata dichiarata la morte cerebrale. Per la 28enne di Roccafluvione i compaesani domenica sera avevano dato vita ad una veglia di preghiera. I familiari hanno autorizzato l'espianto degliche avverrà nelle prossime ore, con un gesto di grande generosità. I funerali avranno luogo venerdì alle 18,30 nel campo sportivo di Rocca Casaregnano.