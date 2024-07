Elio Mazzella | Una famiglia di artisti a confronto col tempo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino Oggi mi trovo alla mostra personale, c/o lo spazio ArtGallery di Napoli, di uno dei maestri del Novecento,, che come i suoi fratelli ha seguito le orme paterne ed ha dedicato tutta la sua vita all’arte classica, sperimentale e creativa. Ha iniziato con la pittura, per poi spostare il suo interesse, dal 1990 in poi, verso la scultura ed ha realizzato molte opere utilizzando reperti bellici della II guerra mondiale, riscuotendo grande successo di critica e pubblico.