Giovanni Placci re della Lead

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il faentino, cresciuto nelle GiovaniliCarchidio Strocchi Faenza e ora tesserato per l’Orobia Climbing di Bergamo, è il nuovo campione italiano di arrampicataspecialità. Nella gara disputata a Bergamo,, sempre in testa fin dalle qualifiche ha vinto davanti a Stefano Ghisolfi e a Filip Shenk. Un risultato che arriva dopo il quindicesimo posto nella classifica generale (tra gli italiani è invece giunto secondo) arrivato in Coppa del Mondo la scorsa settimana. Buona anche la prestazione del fratello minore Ernesto, soprattutto in qualifica dove è entrato fra i migliori dieci, mentre in ambito femminile, si è fatta valere la ravennate Caterina Pazzaglia. .