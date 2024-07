Euro 2024 Rio Ferdinand su Yamal | Fa cose illegali per un 16enne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lamineè stato il grande protagonista della semifinale ditra Spagna e Francia. A soli 16 anni, l’attaccante del Barcellona ha tirato fuori dal cilindro uno splendido gol da fuori area a giro, portando le Furie Rosse in parità e risultando dunque decisivo per l’accesso in finale. Il nome del classe 2007 è già da tempo sulla bocca di tutti, ma la massima rassegna continentale sta sancendo la sua consacrazione tra i migliori del mondo. L’ex bandiera del Manchester United Rioha lodato il talento del Barcellona, dedicandogli due tweet. “Laminefae ha solo 16 anni“, ha scritto sul suo profilo l’ex difensore inglese. Illegal things from @Laminee#FRAESP 16 years old people ?? — Rio(@rioferdy5) July 9,, Riosu: “Faper un” SportFace.