Firenze in due sfondano la porta a vetri del ristorante con un martello | un denunciato il complice fugge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - La banda delle spaccate è tornata a colpire. Questa volta nella zona di Careggi. La notte tra lunedì e martedì la polizia di stato haun cittadino marocchino di 22 anni accusato di tentato furto in concorso con persona al momento rimasta ignota. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo intorno alle 2, insieme a un, avrebbe infranto, utilizzando un, laa vetro di un ristornate di via Cesalpino. L’attivazione dell’allarme antintrusione però avrebbe messo subito in fuga i due malintenzionati, che si sarebbero allontanati senza asre nulla. Uno di loro al momento ha fatto perdere le proprie tracce, mentre l’altro, dopo una serie di accertamenti da parte degli agenti e anche grazie alla visione delle immagini delle videocamere cittadine, è stato rintracciato poco dopo mentre si allontanava in direzione viale Morgani.