Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un'interrogazione parlamentare avanzata dall’eurodeputato Paolo Borchia ha permesso di mettere un punto sulla questione. A rispondere alla richiesta del parlamentare europeo è stato il commissario per la Giustizia Didier Reynders che ha specificato come leche ricevono una segnalazione riguardo una recensione sospetta siano tenute a comunicare all’impresa leche intendono adottare. L'intervento del commissario Reynders A tal proposito le parole di risposta di Reynders non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni: «I fornitori dionline e motori di ricerca didimensioni sono tenuti, nella loro valutazione annuale del rischio, ad affrontare il rischio che il loro servizio diffonda contenuti illegali e, nel caso, ad adottaredi mitigazione».