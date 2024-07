Crisi Stellantis | Produzione in Calo Preoccupazione ad Atessa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chieti - Ladiin Italia continua a diminuire, con dati preoccupanti secondo il sindacato Fim-Cisl, che ha presentato il suo report a Torino. Nel primo semestre del 2024, le fabbrichehanno prodotto 303.410 veicoli, registrando undel 25,2% rispetto all'anno precedente. A causa di questa tendenza, la Fim Cisl prevede unaannuale di poco sopra i 500.000 veicoli, nettamente inferiore ai 751.000 del 2023. Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim, ha dichiarato: "Il governo deve rispettare l'impegno di convocarci entro luglio a Palazzo Chigi per definire impegni e garanzie per il rilancio di un settore in difficoltà". Nel dettaglio, nel semestre sono state prodotte 186.510 auto, con una diminuzione del 35,9% rispetto al 2023, mentre i veicoli commerciali hanno registrato una crescita del 2%, arrivando a 117.