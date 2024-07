Musica e passione L’abbraccio degli amici | In quella spiaggia che loro adoravano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) VIAREGGIO È la stessa strada che percorrevano Emma e Leo, esattamente un anno fa, verso il mare,che ieri, dal tardo pomeriggio fino a sera,, familiari, e la città, che in questo anno si è avvicinata a, e al dolore che ha investito le famiglie, ha imboccato. Ed è proprio lì, su quel muraglione dove erano diretti anche i due giovani fidanzati, in una calda giornata di luglio, che quegli stessi, familiari e cittadini, in una sfilza di t shirt gialle, si sono riuniti per ricordarli. E per ricordare isorrisi, iocchi, lagenuinità, e lepassioni, in una serata, che seppur dosa, ha tentato di riportare, tra le onde del mare e i granelli di sabbia, proprio quei sorrisi, e quegli occhi, in un evento da (A)mare, ricco di, parole, lotterie benefiche e, nonostante la ricorrenza, anche gioia.