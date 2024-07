Notizie SSC Napoli Conte può esultare | due annunci prima di Dimaro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilè scatenato sul mercato: due calciatori sembrano ormai a pochi passi dal vestire la maglia azzurra, con Antonioche può contare su due nuovi innestidi. Manca circa una settimana all’inizio della prossima stagione per il nuovodi Antonio, che si prepara a lanciare una vera e propria rivoluzione. Non solo dal punto di vista tattico, visto che i partenopei lasceranno dopo molti anni lo schieramento difensivo a quattro (con il passaggio alla difesa a tre, ndr), ma soprattutto dal punto di vista dell’interpretazione. Infatti,rappresenta un taglio netto con il passato per gli azzurri, reduci da una stagione totalmente da dimenticare. Il compito di Giovanni Manna, in missione a Milano per chiudere, tra gli altri, l’affare per Alessandro Buongiorno, è quello di regalare al tecnico leccese un organico all’altezza della situazione e congruo alle esigenze di quello che sarà, con ogni probabilità, il 3-4-3 di partenza.