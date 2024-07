Il Gallaratese si mette di traverso No all’ennesimo grattacielo fantasma

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Qualcosa è cambiato nella gestione di Milano, dal punto di vista urbanistico, per lo meno. Il segnale arriva dal Municipio 8, la cui la Commissione Sviluppo del Territorio e Abitare il 22 maggio scorso, ha sonoramente bocciato uno dei tanti maxi-progetti di “ristrutturazione” dell’esistente. In realtà, ad essere “ristrutturato” dovrebbe essere il complesso di Via Delle Ande 15/A, al(come già denunciato da La Notizia), “attualmente costituito da un singolo fabbricato monopiano a base sostanzialmente quadrata, destinato ad ospitare diversi esercizi commerciali di vicinato”. Secondo il progetto depositato dall’immobiliare Tauride S.r.l. quel fabbricato monopiano dovrebbe trasformarsi in un bell’immobile da 6 piani fuori terra, più uno seminterrato.