Wimbledon 2024 | esordio comodo per Alcaraz e Medvedev

(Di lunedì 1 luglio 2024) Primo turno sul velluto per i big impegnati in questa prima giornata di. Il campione in carica Carlosha piegato la resistenza del qualificato estone Mark Lajal in tre set, comunque lottati da parte del giovane baltico. 7-6(3) 7-5 6-2 il punteggio in favore del tennista iberico, che ora attende il vincente della sfida tra Vukic e Ofner. Senza problemi avanti anche Daniil, che ha sconfitto nettamente (6-3 6-4 6-2) lo statunitense Aleksandar Kovacevic, e ora affronterà il francese Muller. Tra le altre teste di serie, avanti anche il numero 8 Casper Ruud, che nonostante lo scarso feeling con l’erba batte il qualificato australiano Alex Bolt in tre set, 7-6(2) 6-4 6-4. Avanza comodamente anche Grigor Dimitrov, che ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3 6-4 7-5.