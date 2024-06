Spalletti | L’uscita da Euro 2024 mostra una lunga strada da percorrere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024)-06-29 20:53:22 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il CT dell’Italia Lucianoha affermato che la mancanza di “incisività e ritmo” e il clima estivo sono stati tra gli elementi che hanno impedito alla sua squadra di “fare di più” se non un’uscita fiacche dagli ottavi di finale di UEFAcontro la Svizzera. I detentori del titolo hanno tirato in porta con i gol di Remo Freuler e Ruben Vargas che hanno regalato alla Nati una vittoria convincente e hanno assicurato agli Azzurri di non arrivare ai quarti di finale per la prima volta dal 2004. “C’è unadavanti”, ha detto, che ha sostituito Roberto Mancini nel settembre 2023, parlando alla RAI (tramite Football Italia).