Nel furgone c’è un odore sospetto | arrestato operaio 53enne Trovato con chili di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giussano (Monza e Brianza) – I Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Operativa della Compagnia di Seregno hanno fatto scattare le manette ai danni di un, incensurato, nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito un controllo di unche si trovava temporaneamente in sosta vicino ad un distributore di carburanti. Nell’ispezionare il vano posteriore del veicolo, l’attenzione degli operanti è stata attirata da uno scaffale in legno, utilizzato per riporre utensili da cantiere, e dall’presente nell’ambiente. Quindi sono scattati i controlli anche alla luce delle contraddittorie spiegazioni fornite dal conducente sulle caratteristiche dello scaffale e sulle modalità di fissaggio, ha permesso di determinare un doppio fondo ottenuto sotto il pianale del cassone, al cui interno erano nascosti due involucri contenenti marijuana del peso di oltre 2, e circa 3mila euro in contanti nascosti sotto il sedile dell’abitacolo.