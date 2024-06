Il Var è la piaga dei tifosi allo stadio | minuti di attesa per decisioni su cui non sono mai d’accordo Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Il Var è divisivo. Per alcuni è una, complici i molteplici errori che cistati durante gli anni. In Premier League si voterà per abolirlo o meno. Sebbene sia impossibile che i club votino affinché venga abolito, questa situazione ha portato ila fare delle riflessioni con Jonathan Wilson. “Gli addetti al Vardiventati come i sacerdoti di una setta fondamentalista, a caccia spietata del peccato per poterlo punire. Non importa se il pne viaggiava ad alta velocità e se ha subito una deviazione clamorosa a quindici centimetri da voi prima di colpire la vostra mano davanti al corpo, la colpa deve essere espiata con un rigore. Non chiedetevi perché gli dei lo richiedano, limitatevi a offrire il sacrificio richiesto”. Uno dei problemi più grandi, sottolinea Wilson, è la differenza di percezione del Var da parte di chi è a casa e di chi invece guarda le partite: “Ma prima dei dettagli, c’è qualcosa di molto più fondamentale che funge da utile indicatore della direzione di marcia del calcio nel favorire sempre più gli spettatori televisivi rispetto ai