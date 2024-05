Il nostro aiuto per Campi Nuova auto per i volontari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) "La vostra donazione è stata una manna dal cielo. Se non fosse stato per voi, per le associazioni e per tutti gli altri che ci hanno aiutato, sarebbe stato molto difficile ripartire". Con queste parole Settimo Lipani, presidente della Pubblica Assistenza diBisenzio, ci tiene a ringraziare La Nazione per i 30mila euro raccolti dalgiornale e utilizzati dall’associazione per comprare un nuovo veicolo Renault adibito al trasporto disabili con carrozzina. I danni che la Pubblica Assistenza diBisenzio ha subito nell’alluvione del 2 novembre scorso sono stati ingenti. Trecento mila euro la stima. Un terzo di tutti i veicoli che l’associazione possedeva sono andati distrutti. Per non parlare di tutti gli strumenti utilizzati per l’assistenza alla popolazione. "Reperire quello che abbiamo perso è difficile. Ma grazie alle associazioni che ci hanno aiutato e soprattutto alla vostra generosa donazione - sottolinea il presidente - siamo riusciti a recuperare parte di ciò che è andato distrutto".