(Di venerdì 24 maggio 2024) Intanto la giunta ha approvato anche la costituzione di treInfanzia, ICS Spinelli - Polo San Giusto, ICS Pratolini - Polo Casellina e ICS Casini - Polo Vingone. L’obiettivo è spingere sulla continuità educativa tra il mondo dei nidi e quello dell’infanzia statale. Il progetto dovrebbe portare a sinergie e dialogo tra i duedel pianeta scuola (il comunale e lo statale), per creare momenti di condivisione tra bambini, insegnanti, sperimentando ancora una volta un nuovo metodo educativo innovativo e integrato. La nuova modifica dovrebbe essere operativa dal prossimo anno scolastico in modo da poterne testare l’efficacia.

Parigi, 23 apr. (Adnkronos) - La capogruppo all'Assemblea Nazionale del movimento politico francese di sinistra 'La France insoumise' (Lfi) Mathilde Panot ha annunciato di essere stata convocata dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta per 'apologia del terrorismo'. liberoquotidiano

“Niente opinioni. In scena porto solo fatti”. Dopo essere stato magistrato, europarlamentare e sindaco di Napoli, Luigi de Magistris sale da attore sul palco. Lo spettacolo di teatro civile, prodotto da Loft Produzioni, s’intitola ‘Istigazione a sognare. ilfattoquotidiano

Ancelotti era antropologicamente estraneo a Napoli e a De Laurentiis (tratto dal Corriere del Mezzogiormo) «Aurelio, sei sicuro?». Era il 10 dicembre 2019, il Napoli si era appena qualificato per gli ottavi di Champions. ilnapolista

Poli educativi. Approvata la creazione - poli educativi. Approvata la creazione - Intanto la giunta ha approvato anche la costituzione di tre poli Infanzia, ICS Spinelli - polo San Giusto, ICS ... lanazione

Fra i due poli c’è il terzo incomodo. Claudio Trenta sfida Morisi e Vintani - Fra i due poli c’è il terzo incomodo. Claudio Trenta sfida Morisi e Vintani - Saranno in tre a contendersi a Barlassina la poltrona da sindaco, che è stata per due mandati di Piermario Galli. In campo stavolta ci sono Daniela Morisi Parravicini, che è assessora uscente ai Servi ... ilgiorno

Logistica e Gdo, nuovi poli per Il Gigante e In’s Mercato - Logistica e Gdo, nuovi poli per Il Gigante e In’s Mercato - Il primo è a Bascapé (Pavia), 92mila metri quadrati strategici per la vicinanza a Milano e Lodi. Il secondo a Pomezia (Roma) ... myfruit