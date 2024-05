Pistoia - Cioffi si dimette | Sostegno dal Consorzio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Francesco Giuseppe, presidente delBasket City, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di vice presidente delBasket 2000. "Ritengo e riteniamo che la nuova proprietà debba sentirsi ampiamente libera e massimamente legittimata a operare in serenità – dice- non vorremmo mai che ilvenga letto come una ‘forzatura’ di ruolo, peraltro rappresentando adesso una piccola percentuale di proprietà. Ilnegli ultimi dieci anni di gloriosa e crescente attività ha sempre risposto presente ed è stato sempre fortemente voluto da Roberto Maltinti in primis, da Ivo Lucchesi poi così come da Antonio Caso e Massimo Capecchi fino ad oggi. Nonché preso ad esempio da altre realtà cestistiche italiane". "Il nostro club di imprenditori ha come vocazione quella di creare e rafforzare rapporti e partnership tra soggetti che si riconoscono nei valori dello sport e della pallacanestro in particolare: il tutto, finalizzato alla raccolta di sponsorizzazioni per ilBasket.