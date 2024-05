Gli allenatori contattati dal Napoli hanno chiesto di Kvaratskhelia | il retroscena

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Carlo Laudisa, ‘Gazzetta dello Sport’. Queste le sue parole: Laudisa: “I nomi sentiti per l’allenatore del Napoli? Diciamo che …” “I nomi sentiti per l’allenatore del Napoli? Diciamo che secondo me c’è una strana similitudine con altri club importanti come Milan e Juventus, i bianconeri pure avendo scelto Thiago Motta confezionano alternative più o meno credibili. terzotemponapoli

Nicolini: “Sudakov piace al Napoli e non solo al Napoli come si sa. Ha fatto benissimo anche nella seconda parte di stagione con lo Shakhtar ed ora si appresta a disputare l’Europeo con l’Ucraina. Non so come la società vorrà fare avendo anche vinto il campionato, lo Shakhtar non si vuole indebolire, ma se arriva l’offerta giusta saremo pronti a sostituirlo” Viviani, De Maggio, Nicolini, Calemme, Stendardo, Perinetti, Martino, D’Angelo, Chiambretti, Bielanski, Caiazza, Onofri e Zavanella sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli, dei tanti allenatori accostati al Club Azzurro, dei calciatori in ottica Napoli e di tanto altro.

terzotemponapoli