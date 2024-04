Violenza sessuale su 16enne - ragazzina fugge e si rifugia in un palazzo | 21enne arrestato

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Bullismo, aggressioni ai docenti e adesso anche violenza sessuale : i casi di “malascuola” aumentano in maniera preoccupante e dipingono un quadro fosco della scuola italiana che sembra alla deriva. L’ultimo episodio gravissimo si è verificato in una scuola romana, ... Continua a leggere>>

violenza sessuale a Roma: arresti domiciliari per un Professore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato in classe alcuni alunni minorenni. A far scattare le indagini dei...

