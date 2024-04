Ardea Denuncia la scomparsa della compagna che invece era fuggita da lui 45enne romeno arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti

I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 45enne romeno, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Violenza sessuale ad ... Continua a leggere>>

Nuova importante operazione congiunta delle forze dell’ordine – in campo Polizia Locale e Carabinieri – nell’area di Via dei Monti Santa Lucia e zone limitrofe nel Comune di Ardea , oggetto nelle scorse settimane di diversi servizi giornalistici. Sotto sequestro sono finiti altri immobili mentre ... Continua a leggere>>

Ardea, 26 febbraio 2024 – ” In via Campo di Carne nei pressi di una scuola comunale, esiste una vera e propria discarica a cielo apert0“: è quanto segnalato il consigliere ombra Tony Gallo già consigliere comunale in quel di Castel san Pietro Romano “Quello che più mi ha colpito – prosegue Gallo – ...

Continua a leggere>>