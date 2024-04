Palpeggiava gli studenti in classe - prof arrestato per violenza sessuale

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Bullismo, aggressioni ai docenti e adesso anche: i casi di “malascuola” aumentano in maniera preoccupante e dipingono un quadro fosco della scuola italiana che sembra alla deriva. L’ultimo episodio gravissimo si è verificato in una scuola romana, dove unavrebbe palpeggiato più volte i suoiin, accusa che sembra confermata da molti altri suoi alunni. La denuncia Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo sono partite dopo la denuncia del genitore di uno studente, alla quale ha fatto seguito quella del dirigente scolastico della scuola che si trova nella zona sud di Roma. I militari hanno portato avanti le indagini con le testimonianze di altri, che hanno confermato il vizio della “mano ...

