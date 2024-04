Abusi sugli studenti - professore arrestato a Roma | è accusato di violenza sessuale su minori

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un Professore che ha violenta to sessualmente in più occasioni un’alunna di 12 anni , facendo insorgere in lei pesantissimi disagi psicologici e gravi disturbi alimentari. Gli abusi erano avvenuti a Pavia tra il maggio del 2019 e il ... Continua a leggere>>

L'Aquila - I giudici del tribunale del Riesame dell'Aquila hanno confermato la sospensione per 12 mesi dall'insegnamento per la Professoressa accusata di atti sessuali su un'allieva minorenne. La docente, in servizio presso un istituto pescarese, era stata già sospesa cautelativamente dal giudice

Roma, professore palpeggia studenti minorenni in classe in un liceo: ora è agli arresti domiciliari - Violenza sessuale a Roma: arresti domiciliari per un professore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato in classe alcuni alunni minorenni. A far scattare le indagini dei

