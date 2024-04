Palpeggiava in classe studenti minorenni | professore arrestato per violenza sessuale

Molestie agli alunni durante le lezioni. Un professore di un istituto superiore di Roma è accusato di aver palpeggiato alcuni studenti minorenni in classe. A far scattare le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo è stata la denuncia presentata dal genitore di un alunno a cui si è ... Continua a leggere>>

Un Prof essore è finito agli arresti domiciliari dopo la denuncia presentata da un genitore. E’ accusato di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato alcuni studenti minorenni in classe. La vicenda a Roma , in un Istituto del quadrante sud della Capitale. A seguire le indagini i Carabinieri: la vicenda ... Continua a leggere>>

Forti piogge all’Isola d’Elba: allagamenti e auto trascinate via dall’acqua nella valle del Riale - Forti e intense piogge si sono abbattute sull’ Isola d’Elba (Livorno) dalle prime ore di questa mattina causando smottamenti, macigni pericolanti e allagamenti. Lungo la provinciale della Parata, che ...

Continua a leggere>>

Professore palpeggia studenti minorenni in classe in un liceo: agli arresti domiciliari per violenza sessuale - Violenza sessuale a Roma: arresti domiciliari per un professore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato in classe alcuni alunni minorenni. A far scattare le indagini dei..

Continua a leggere>>

Apprendistato stagionale anche per gli studenti liceali minorenni. La Regione ottiene il via libera da Ministero e Ispettorato del lavoro - Il contratto può essere stipulato anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti ...

Continua a leggere>>