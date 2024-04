Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA FIRENZE, QUI TROVIAMO DELLE CODE PER LAVOI DA MAGLANO SABINA A ORTE VERSO FIRENZE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA EFIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA ANCORA CODE SULLA VIA OSTIENSE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA SEMRPE VERSO OSTIA SULLA VIA DELLA SCAFA CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI DOMENICA È ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, SONO DEVIATE DUNQUE 5 LINEE BUS DI ...