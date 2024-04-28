Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 13 | 30

VIABILITA’ 28 APRILE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE È RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTERZZA DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO SPOSTIAMOCI NELLA CAPITALE, DOVE RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 09:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio STA PER ININZIARE ALLE 09:30 A OSTIA LA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “DELLE CUPOLE DEL MARE”, SONO DUNQUE DEVIATE O RALLENTATE 9 LINEE BUS ANDIAMO NELLA ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio ANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 07:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio ANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE ...
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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 13 | 30
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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 13:30 (Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA FIRENZE Roma, QUI TROVIAMO DELLE CODE PER LAVOI DA MAGLANO SABINA A ORTE VERSO FIRENZE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA ANCORA CODE SULLA VIA OSTIENSE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA SEMRPE VERSO OSTIA SULLA VIA DELLA SCAFA CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI DOMENICA È ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, SONO DEVIATE DUNQUE 5 LINEE BUS DI ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti: roma regione
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