Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE EFIUMICINO SPOSTIAMOCI NELLA CAPITALE, DOVE RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI DOMENICA È ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, SONO DEVIATE DUNQUE 5 LINEE BUS DI ZONA ANDIAMO AD OSTIA DOVE È INIZIATA LA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “DELLE CUPOLE DEL MARE”, SONO DUNQUE DEVIATE O RALLENTATE 9 LINEE BUS INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A DA DOMENICA A GIOVEDI’ PROSEGUONO I LAVORI AI BINARI, QUINIDI DALLE 21 ALLE 23:30 IL SERVIZIO SARA’ INTERAMENTE SOSTITUITO DA BUS. DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral