Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 11 | 30

VIABILITA’ 28 APRILE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO SPOSTIAMOCI NELLA CAPITALE, DOVE RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 09:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio STA PER ININZIARE ALLE 09:30 A OSTIA LA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “DELLE CUPOLE DEL MARE”, SONO DUNQUE DEVIATE O RALLENTATE 9 LINEE BUS ANDIAMO NELLA ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio ANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE ...
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VIABILITA’ 28 APRILE ORE 07:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio ANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE ...
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Viabilità DEL 27 APRILE 2025 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE VOLTIAMO PAGINA TORNA ...
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Viabilità DEL 27 APRILE 2025 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA SULLA FLAMINIA ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO DA GROTTAROSSA A VIA DEI ...
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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 11 | 30
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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 11:30 (Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTERZZA DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DELLA SCAFA ALLA’ALTEZA DI VIA TRINCEA DELLE FRASCHE NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA VERSO OSTIA AD OSTIA È INIZIATA LA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “DELLE CUPOLE DEL MARE”, SONO QUINDI DEVIATE O RALLENTATE 9 LINEE BUS INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A DA DOMENICA A GIOVEDI’ PROSEGUONO I LAVORI AI BINARI, QUINIDI DALLE 21 ALLE 23:30 IL SERVIZIO ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti: regione viabilità
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