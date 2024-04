Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTERZZA DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA EFIUMICINO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DELLA SCAFA ALLA’ALTEZA DI VIA TRINCEA DELLE FRASCHE NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA VERSO OSTIA AD OSTIA È INIZIATA LA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “DELLE CUPOLE DEL MARE”, SONO QUINDI DEVIATE O RALLENTATE 9 LINEE BUS INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A DA DOMENICA A GIOVEDI’ PROSEGUONO I LAVORI AI BINARI, QUINIDI DALLE 21 ALLE 23:30 IL SERVIZIO ...