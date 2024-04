TS – Toro - impossibile opporsi all’Inter dopo il rosso | addio Europa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

MILANO. Un quarto d'ora, appena un quarto d'ora, di vera Inter è stato sufficiente per celebrare nel migliore dei modi la domenica della festa e spegnere le ambizioni europee del Torino. Nei primi quindici minuti della ripresa, per la precisione, si è scritto il destino di una partita che, già complicata in partenza per l'evidente differenza di valori in campo, è diventataper i granatal'espulsione di Tameze, che ha fermato fallosamente al limite dell'area Mkhitaryan lanciato a rete. Nemmeno il tempo di risistemarsi tatticamente, e il Torino si è trovato sotto di due gol, entrambi firmati da Calhanoglu: prima una potente rasoiata di sinistro in diagonaleuna palla persa da Lazaro e poi un rigore (il sedicesimo consecutivo: eguagliato Pazzini) ...