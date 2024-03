Inter | occasione persa Un brutto quarto d’ora e i top in giornata no Il ko costa venti milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le analisi migliori si fanno a mente fredda. Eppure, nella pancia del Civitas Metropolitano, Simone Inzaghi ha trovato già un primo punto su quel che è mancato alla squadra: "Un pizzico di cinismo, le occasioni le abbiamo avute". Brucia ancora di più, nella testa del tecnico e dei giocatori, l’uscita di scena da una Champions League in cui si pensava di poter essere protagonisti. Il doppio confronto con l’Atletico ha messo in mostra un’certamente non inferiore all’avversario, capace di produrre tanto all’andata sfruttando solo in parte le occasioni prodotte, di andare avanti a Madrid salvo regalare il pareggio e poi tenere quasi a zero le opportunità offensive degli avversari, almeno fino al palo colpito da Depay. In quel frullatore che è diventata la partita dopo l’ingresso dell’olandese, di Correa e di Riquelme, che ha sulla coscienza un gol divorato ma ha ...