(Di martedì 23 aprile 2024) La prima di magnitudo 2,1 alle 6, 45. Poi quella di magnitudo 2,3 alle 7. Le duedel sisma si sono verificate in Puglia con epicentro nel foggiano, zona del Gargano più precisamente: epicentro a tre chilometri da. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo: duein unneidi proviene da Noi Notizie..

Due forti scosse di Terremoto sono state registrate questa mattina, intorno alle 9:45, nell’area dei Campi Flegrei . Una prima scossa di magnitudo 3.7 (con profondità di 2 km) e una seconda di 3.1 (con profondità di 3 km) sono state localizzate dalla sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli. Terremoto che è stato avvertito anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia e Fuorigrotta, Pianura, Soccavo. Secondo quanto ... (ilfattoquotidiano)

Terremoto: due lievi scosse in un quarto d'ora nei pressi di Lesina Stamattina - Le due lievi scosse del sisma si sono verificate in Puglia con epicentro nel foggiano, zona del Gargano più precisamente: epicentro a tre chilometri da Lesina.

Terremoto a Taiwan oggi: scossa di 6.1, un palazzo rimane in bilico - Continua lo sciame sismico che a Taiwan il 3 aprile ha provocato 14 morti e un centinaio di feriti (bilancio relativamente contenuto, se si considera la magnitudo di 7.4). Nelle ultime ore l'isola è ...tg.la7

Taiwan, nuovo Terremoto: decine di scosse - Una serie di scosse sismiche ha colpito nelle ultime 24 ore Taiwan, la più forte nella notte con una magnitudo di 6,3. Nessuna segnalazione di vittime, anche ...lapresse