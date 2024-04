(Di domenica 7 aprile 2024) I campioni d'Italia ribaltano un primo tempo poco convincente con ben 4 reti in 14 minuti grazie ad Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Le reti di Djuric e Colpani non evitano la sconfitta al

Momenti di follia ieri sera a Mergellina, dove un pirata della strada , all’altezza del ristorante Ciro, ha travolto due auto in sosta a folle velocità e uno dei conducenti che proprio in quel ... (teleclubitalia)

Il Napoli travolge in rimonta il Monza con 4 gol in un quarto d’ora - I campioni d'Italia ribaltano un primo tempo poco convincente con ben 4 reti in 14 minuti grazie ad Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Le reti di Djuric e Colpani non evitano la sconfitta al Mo ...ilgiornale

Monza-Napoli 2-4: il tabellino - Monza – Napoli: 2-4 Marcatori: 9` pt Djuric (M), 10` st Osimhen (N), 12` st Politano (N), 15` st Zielinski (N), 17` st Colpani (M), 23` st Raspadori (N) Assist: - Mon.calciomercato

Monza-Napoli, niente rigore per il fallo di Zerbin su Ngonge: cosa è successo - Il primo tempo di Monza-Napoli si è concluso 1-0, ma non senza polemiche. Allo Stadio Brianteo, i tifosi azzurri presenti hanno protestato per il mancato fallo di rigore su Ngonge che ...ilmessaggero