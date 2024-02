Mantova riprende la cavalcata Mensah e Brignani | Triestina ko dopo nemmeno un quarto d’ora

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilparte a razzo e batte in meno di unla temibile: 2-1. La caduta della capolista con l’Albinoleffe, così, è da considerarsi un semplice episodio e Possanzini mette ulteriore pressione sul Padova che, oggi, deve battere il Trento se non vuole correre il rischio di finire a -9.(9’) e(13’) spingono subito la gara nella direzione desiderata per la squadra di casa, che gestisce poi con autorità la situazione. Solo nel finale laaccorcia: fallo da rigore di Bombagi su El Azrak, Festa ipnotizza Minesso, ma si accende una mischia furibonda risolta da Celeghin. L.M.

