Tiro con l’arco - Coppa del Mondo a Shangai | azzurri eliminati nel mixed team e nell’individuale dell’olimpico

(Di venerdì 26 aprile 2024) Prosegue la prima tappa dideldicona Shanghai, dove l’Italia ha già conquistato un posto nella finale femminile a squadre compound e ieri è andata vicinissima al podio con la squadra maschile, quarta dopo lo shoot off nella finale per il bronzo con Taipei. Oggi glisono scesi in campo con i duesenza però riuscire a ripetersi. Nelolimpico la giovane coppia formata da Roberta Di Francesco e Matteo Bilisari ha perso al primo turno contro la Malesia (Mohamad Zairi, Busthamin) con il risultato di 5-1.agli ottavi di finale nel compound Marcella Tonioli e Michela Godano dopo la sconfitta con il Kazakistan (Zhexenbinova, Tyuntyun) 154-152. Nella ...