Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2024 | azzurri quarti nell’olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Podio sfiorato per la squadra azzurra maschile delolimpico nella tappa dididel. Matteo Bilisari, Matteo Borsani e Michele Frangilli – dopo aver eliminato Giappone (6-2), Francia (5-1) e Turchia (5-1) – sono stati sconfitti prima in semifinale dall’India (1-5) e poi nella finale per il bronzo dalla squadra di Taipei (Lin, Tai, Tang) con il punteggio di 5-4. Decisivo lo shoot off in una sfida equilibrata, che ha visto gli asiatici partire con il piede giusto (57-54), prima della rimonta azzurra con un 57-45 e un 55-54. Taipei però trova il 56-54 che vale il pareggio. Allo shoot off regna ancora l’equilibrio con un 10-9-9 ad accomunare le due squadre, ma la freccia di Taipei è più vicina al centro e vale il 5-4. Eliminate invece agli ottavi Roberta Di Francesco, Elisabetta Mjino e Aiko ...