Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2024 | l’Italia coglie il secondo posto nel compound femminile a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Penultima giornata della prima tappa dideldicon(Cina). Per i colori italiani è arrivata la soddisfazione della medaglia d’argento colta dalle azzurre del: Irene Franchini, Marcella Tonioli ed Elisa Roner si sono inchinate soltanto alla fortissima India in finale. La sfida finisce 236-225 in favore delle indiane che non hanno lasciato scampo alle azzurre: Kaur, Swami, Vennam hanno centrato il 10 addirittura venti volte su ventiquattro frecce, un ritmo evidentemente impossibile da sostenere per le italiane. Dopo un primo parziale netto (59-55), le azzurre hanno resistito valorosamente nella seconda e nella terza volée (59-58., 60-58), per poi cedere nell’ultima ...