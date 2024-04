Sinner - il volo dell’amico geniale Derby con Sonego senza storia L’abbraccio degli eroi di Davis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) La magia dello sport, sempre superiore alla sua intrinseca spietatezza. Tutta in quela fine partita, condito da sorrisi che valgono più di mille trattati. Jannikha appena steso l’amico Lorenzosotto il sole di Madrid. Ed è un eufemismo: l’altoatesino numero 2 al mondo ha concesso all’avversario, nelazzurro del secondo turno, appena tre game in poco più di un’ora di gioco: finisce 6-0, 6-3 per il rosso di Sesto, con il mezzogiorno spagnolo che è stato di fuoco solo sulla carta. Ma che radiosa immagine ci viene regalata quando i due si dedicano a un saluto che non è più affatto di rito. E riscopriamo il valore dello sport, la gioia inevitabile di misurarsi al massimo delle proprie possibilità in un perimetro di lealtà e rispetto. "Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una ...