Sinner travolge Sonego - Jannik vince derby a Madrid

Nessun problema per Jannik Sinner nel match del suo debutto al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. L’altoatesino, numero 2 del mondo, accede al terzo turno ... Continua a leggere>>

Letteralmente senza storia. Un vero e proprio allenamento. Non poteva essere più agevole l’esordio di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid . Dopo il bye iniziale, il numero 1 del tabellone ha superato ancora una volta Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-0 6-3. Per l’altoatesino è la quinta ... Continua a leggere>>

Quando si scende in campo, non si guarda in faccia a nessuno. Con questo spirito Jannik Sinner ha affrontato l’amico Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, un match a senso unico, visto il successo dell’altoatesino con il punteggio di 6-0 ...

Continua a leggere>>