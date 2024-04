VIDEO Sinner-Sonego 6-0 - 6-3 | la sintesi del 2° turno a Madrid Partita a senso unico

(Di sabato 27 aprile 2024) Tutto facile per Jannikall’esordio nel Masters 1000 di. Senz’altro, di tutte le partite disputate con l’amico eppur avversario Lorenzo, questa è la più netta: 6-0 6-3 in un’ora e 8 minuti per arrivare al terzonella capitale spagnola. Un successo netto e incontrovertibile, quello del numero 2 del mondo, che per la prima volta indossa i panni del numero 1 del seeding in un 1000. E questa è anche una prima volta anche in relazione al tennis italiano, che mai aveva avuto una prima testa di serie in un torneo tanto importante. Prossimo confronto quello con uno tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson, che però sono stati a lungo tenuti fermi dall’ira funesta di Giove Pluvio, che ha deciso di abbattersi su. Perl’obiettivo è quello ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Medvedev , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane sanremese ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’ostico top settanta australiano Christopher O’Connell. Adesso per lui c’è un ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Medvedev , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane sanremese ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’ostico top settanta australiano Christopher O’Connell. Adesso per lui c’è un ... Continua a leggere>>

Quando gioca Sinner, dove vedere e orario del prossimo incontro all'Atp madrid - Ci è voluto poco per archiviare l'incontro del ssecondo turno dell'Atp di madrid, in cui Jannik Sinner ha affrontato Lorenzo Sonego. L'altoatesino non ha dato scampo ...

Continua a leggere>>

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner per la vittoria contro Sonego Montepremi per il terzo turno a madrid - Jannik Sinner ha dominato in lungo e in largo il derby contro Lorenzo Sonego, valido come secondo turno del Masters 1000 di madrid. Il fuoriclasse ...

Continua a leggere>>

Successo netto per Jannik nell'esordio al Masters 1000 in Spagna: giocherà con il vincente di Kotov-Thompson - In un match senza storia Jannik Sinner ha battuto 6-0 - Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di madrid. Nei sedicesimi affronterà il vincente di Kotov-Thompson.

Continua a leggere>>