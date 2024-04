Sinner al terzo turno a Madrid - Sonego battuto in un’ora

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (askanews) – Esordio perfetto per Jannik(direttamente al secondo) nel “MutuaOpen”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.877.020 euro, che si disputa sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il 22enne di Sesto Pusteria, n.2 del ranking e primo favorito del seeding, si è aggiudicato con un eloquente 60 62, in appenae otto minuti di partita, la sfida azzurra contro Lorenzo, n.52 ATP, che al primoaveva rovinato la festa per il mille match al francese Gasquet, n.116 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Per Jannik si è trattato del 13esimo derby tricolore vinto sui 13 giocati, nei quali ha perso in tutto tre set (uno proprio contro “Sonny”). ...