Derby d’Italia all’ATP di Madrid - Sinner asfalta Sonego 6-0 6-3

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 aprile 2024) Janniksi aggiudica ildel tennis:di, l’italiano supera il connazionale Lorenzovince controagli ATP di(credits @Il Messaggero) – Ilcorrieredellacitta.comJannikvince anche ildi. Il tabellone lo aveva messo Lorenzo, in una partita che di tennis che ha tenuto attaccati i telespettatori italiani. Una sfida che, come pronosticabile, il tennista altoatesino ha dominato dall’inizio alla fine: chiusa la partita in due set, prima per 6-0 e poi 6-3. Il torinese, nonostante il fascino di una sfida del genere, non riesce mai a ...