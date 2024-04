Siamo sotto choc Tremendo lutto nello sport italiano - il campione morto a 18 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) Terribile incidente a pochi metri da casa,nel mondo dello. Non c'è stato niente da fare per il 18enne che stava rientrando a casa in sella al suo scooter. Purtroppo quando era quasi arrivato il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e l'impatto a terra è stato fatale. Erano circa le 17:45 quando Stefano Diaferio ha avuto l'incidente in via Galileo Ferraris, alle porte della frazione San Graziano di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona. Il sinistro è avvenuto a circa 200 metri da casa e non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del Suem e l'elicottero di Verona emergenza, ma Stefano è deceduto poco dopo.