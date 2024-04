Sport lombardo in lutto | addio a Zoppini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Lopiange la scomparsa di Pino(nella foto), ex numero uno del Coni Lombardia e presidente onorario dello stesso comitato olimpico regionale., per anni, si è dedicato e prodigato per lo, realizzando, con il suo studio di architettura, impiantiivi destinati ai Giochi Olimpici, da Torino 2006, a quelli di Milano - Cortina 2026. "È con grande dispiacere che ho appreso da suo figlio Alessandro della scomparsa di Pino – dice l’attuale presidente del Coni Lombardia, Marco Riva -. Con lui viene a mancare una figura di rilievo per loche ha guidato per tanti anni contribuendo alla sua crescita e riuscendo a creare una rete di rapporti importanti con le istituzioni del nostro territorio, tracciando un ...