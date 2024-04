Sport in lutto | Alfredo muore in un tragico incidente Travolto così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) In una mattina che si preannunciava come tante altre, Castelcucco, tranquillo comune in provincia di Treviso, è stato teatro di una tragica vicenda che ha spezzato la vita diCeccon, 55 anni, appassionato ciclista amatoriale. L’mortale si è verificato poco prima delle 9:30, quando Ceccon, in sella alla sua bicicletta e in compagnia di amici con cui condivideva la passione per il ciclismo, è stato coinvolto in uno scontro frontale con un’autovettura. La dinamica dell’, avvenuto sulla strada che collega Paderno del Grappa a Castelcucco, vede come contrappositi Ceccon e un novantenne alla guida dell’auto che sopraggiungeva in direzione opposta. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Unione Montana del Grappa, sembra che l’autovettura abbia tentato una manovra per dirigersi verso il cimitero, ...