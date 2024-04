“Se ne è andato un mito” Lutto nello sport | il campione italiano stroncato da un malore mentre sciava

(Di domenica 7 aprile 2024) Mondo delloinper la morte dello storico rugbista. Un. Nella sua lunga carriera divenne anched’Italia. L’uomo è statoda unimprovviso. La tragedia è avvenuta ieri mattina, 6 aprile, su una pista da sci delle Dolomiti. Oltre la palla ovale, l’altra grande passione delloivo scomparso infatti era la montagna. L’uomo è stato colto da unera impegnato in una discesa insieme ad un amico, adesso sotto choc. Sconvolti dalla notizia amici, tifosi e parenti. Il rugbista lascia una moglie e un figlio. Loivo morto aveva 69 anni e godeva fino a quel momento di ottima salute. Dopo aver smesso con loagonistico, aveva lavorato tutta una ...

Una statua per Gigi Riva: «L’omaggio a un mito» - Lui, appassionato del Cagliari e del mito di Gigi Riva, coltiva la passione per la scultura ... E il 25 gennaio 2020, tramite Mauro, sono andato a casa di Rombo di Tuono per donargliela. Ho parlato ...unionesarda

Il racconto di Stefano Corsi - L’ELOGIO DELLE DUE CITTÀ. Il Capo dello Stato a Pesaro per l’inaugurazione della Capitale della cultura 2024.ecodibergamo