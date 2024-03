Sport in lutto | Franco Carlucci muore in kitesurf strangolato da un cavo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 31 marzo 2024) La quiete delle festività pasquali è stata tragicamente interrotta questa mattina a Vieste, dove, 63 anni, ha perso la vita in un incidente mentre praticava. L’incidente è avvenuto nei pressi di un noto villaggio turistico del Gargano, dovesi trovava in compagnia di amici per celebrare le festività. Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne stava godendo del suopreferito quando è tragicamente caduto in acqua. Si sospetta che sia rimastodaldel kite, un’ipotesi supportata dalla Stampa, che racconta di un mare particolarmente agitato in quelle ore, come confermato anche dalle previsioni meteo della giornata. Nonostante il tempestivo intervento degli amici e dei soccorritori, tra cui il personale del 118 e ...